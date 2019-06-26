Сами того не подозревая, мы каждый день вместе с любимыми продуктами употребляем в пищу смертельные яды, которыми пользовались самые знаменитые отравители всех времен и народов.
Грибы
Все слышали о смертельной опасности, которую представляют, например, поганки или мухоморы. Но дело в том, что грибы – отдельный вид организмов, которые обладают признаками как растений, так и животных. Все они объединены тем, что могут быть смертельно опасны вне зависимости от названия. При этом даже один ядовитый гриб в партии нормальных может заразить весь объем. Неправильно законсервированные грибы тоже могут стать настоящей отравой, пишет Вести-UA.
Миндаль
Миндаль – это не орех, как многие привыкли думать. Это один из самых полезных и вкусных видов семян. В кондитерских всего мира это чуть ли не самый популярный ингредиент. И самый лучший миндаль – горький. Но проблем в том, что чем более горек миндаль, тем больше в нем содержится цианида. Перед употреблением этот продукт нужно обработать особым образом, чтобы удалить яд. Несмотря на такие меры предосторожности, некоторые страны ставят продажу миндаля вне закона, например, Новая Зеландия.
Вишня
Вишня вместе с абрикосами и персиками – ближайший родственник миндаля. И в их ядрышках тоже содержится цианид. Его ядовитые соединения также есть в листьях этих деревьев. Если раздробить ядро вишни, можно получить небольшую дозу синильной кислоты. Одной вишней отравиться нельзя, но лучше не грызть ее ядра.
Яблоки
Семечки яблок содержать цианид, поэтому не стоит увлекаться поеданием фрукта вместе с сердцевиной, поскольку чем больше семечек попадет в ваш организм, тем более велика вероятность получить недомогание.
Картофель
Центральный овощ практически во всех меню Европы и Америки, картофель, как и помидоры, содержит сильнодействующий яд в стеблях и листьях. Даже клубнями можно сильно отравиться, если оставить их на свету.
О яде свидетельствует зеленый цвет картофелин, который возникает из-за сильной концентрации гликоалкалоидного яда. Если отравиться таким овощем, что бывает довольно редко, сначала можно испытать легкое недомогание, а затем впасть в кому.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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