Министр иностранных дел Нику Попеску уходит от ответственности в вопросе поддержки пророссийской резолюции в ПАСЕ. Он заявил, что МИД не вправе давать рекомендации делегатам парламента. Ему противоречит депутат Михай Попшой, который в отличие от Андрея Нэстасе и Влада Батрынчи голосовал против возвращения России права голоса.
Министр подчеркнул, что парламент наделяет правительство полномочиями, а не наоборот. И что правительство не должно давать рекомендации депутатам и объяснять их поступки.
При этом Михай Попшой говорит, что перед поездкой на ассамблею консультировался в МИДе.
"Я проголосовал против во многом учитывая мнение министерства иностранных дел. Я консультировался с министерством и учел мнение коллег по партии. Я консультировался и с ними, включая госпожу премьер-министром, то есть я ехал с четким решением", - сказал Михай Попшой.
Майя Санду решение Андрея Нэстасе комментировать отказалась.
- Как вы комментируете голосование Андрея Нэстасе в ПАСЕ за возвращении России права голоса?
- Я отвечаю только за голосование моего коллеги Михая Попшоя. С господином Нэстасе говорите сами.
Социалисты, включая председателя парламента Зинаиду Гречаную, решение Нэстасе приветствовали. А Влад Бэтрынча написал о сплоченности партии с блоком ACUM. И что вместе они меняют историю.
Комментарии
- Партия "Шор" отреагировала на требование прокуроров арестовать Илана Шора
- Игорь Додон: Румыния является ведущим торговым партнером Молдовы
- Виталий Андриевский: Что придумают кремлевские политтехнологи в отношении Молдовы?
- Агент России назначен Додоном главой Службы Защиты и Госохраны
- Посольство Украины в Молдове осудило голосование за пророссийскую резолюцию
- Обещания ПСРМ-ACUM остались на бумаге
- Майя Санду без приглашения явилась на заседание ВСМ и отчитала судей
- СМИ: Марк Ткачук намерен создать новую политическую партию после встречи с Дмитрием Козаком
- Бывший вице-премьер Александр Муравский раскритиковал программу представленную новым правительством
- Альянс ПСРМ-ACUM отклонил предложение о сокращении числа депутатов
- Следователи назвали причину пожара в Нотр-Даме
- Звезда "Игры престолов" сыграет неудачницу в комедийном сериале
- Нику Попеску: МИД не вправе давать рекомендации делегатам парламента
- Названы продукты, которые могут стать ядом для организма
- Три человека погибли во Франции из-за аномальной жары
- Майя Санду без приглашения явилась на заседание ВСМ и отчитала судей
- Серьезная авария на Балканском шоссе: есть раненые. ФОТО
- На Ботанике в жилом доме обвалилась часть стены
- Обнаружена неожиданная польза кофе
- Обещания ПСРМ-ACUM остались на бумаге
- У Молдовы больше нет перспективы присоединиться к ЕС
- В Атаках рухнула часть 9-этажного дома. ВИДЕО
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
|Banca Nationala a Moldovei