Нику Попеску: МИД не вправе давать рекомендации делегатам парламента

Министр иностранных дел Нику Попеску уходит от ответственности в вопросе поддержки пророссийской резолюции в ПАСЕ. Он заявил, что МИД не вправе давать рекомендации делегатам парламента. Ему противоречит депутат Михай Попшой, который в отличие от Андрея Нэстасе и Влада Батрынчи голосовал против возвращения России права голоса.

Министр подчеркнул, что парламент наделяет правительство полномочиями, а не наоборот. И что правительство не должно давать рекомендации депутатам и объяснять их поступки.

При этом Михай Попшой говорит, что перед поездкой на ассамблею консультировался в МИДе.

"Я проголосовал против во многом учитывая мнение министерства иностранных дел. Я консультировался с министерством и учел мнение коллег по партии. Я консультировался и с ними, включая госпожу премьер-министром, то есть я ехал с четким решением", - сказал Михай Попшой.

Майя Санду решение Андрея Нэстасе комментировать отказалась.

- Как вы комментируете голосование Андрея Нэстасе в ПАСЕ за возвращении России права голоса?

- Я отвечаю только за голосование моего коллеги Михая Попшоя. С господином Нэстасе говорите сами.

Социалисты, включая председателя парламента Зинаиду Гречаную, решение Нэстасе приветствовали. А Влад Бэтрынча написал о сплоченности партии с блоком ACUM. И что вместе они меняют историю.