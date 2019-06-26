Звезда "Игры престолов" сыграет неудачницу в комедийном сериале

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни". О новой роли звезды сообщает THR.

— Думаю, что у этого сериала большой потенциал. Мне очень хочется сделать что-то невероятное с этой замечательной командой, — приводит слова актрисы life.

Создатели сериала называют его "комическим рассказом о любви и мести, рождённой, казалось бы, из безобидной шутки, которая пошла не так". Уильямс сыграет в ленте "странную молодую неудачницу". Сценарист комедии — Габи Халл ("Всё включено"), режиссёром станет Джон Монтегю.