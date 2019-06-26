В Молдове могут повысить тарифы на электроэнергию и газ

После закрытия программы "Доктор для тебя" и обещания пересмотреть проекты "Хорошие дороги", Prima Casă и Arena Chişinău новые власти готовят поправки и к другим решениям кабмина Филипа. В их числе - снижение тарифов на электроэнергию и газ.

Игорь Додон дал понять, что тарифы могут снова повысить. Говорил он об этом после заседания Высшего совета безопасности.



"В прошлом году политическое руководство страны вмешалось в вопросы определения тарифов. Видимо, были даны определенные указания. Нужно выяснить, почему НАРЕ снизило тарифы, и решить, что делать сейчас", - сказал Додон.



В марте прошлого года, после обращения тогдашнего премьера Павла Филипа, тариф на газ снизили на 20%. В июле на 10% стала дешевле электроэнергия.





