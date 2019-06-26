Влад Плахотнюк прокомментировал открытое в России новое уголовное дело на его имя

Влад Плахотнюк прокомментировал информацию о том, что в России на его имя было открыто новое уголовное дело. Сообщение он написал на своей странице в Facebook.

"Как ответ на сообщения тех, кто просил прокомментировать новое дело, открытое на меня в России. Это одно из тех вещей, о которых я писал ранее, что в мой адрес и адрес моей семьи поступают угрозы.

Россия открыла на меня несколько уголовных дел, я не знаю точных цифр, о каждом я узнал из прессы: некоторые появились перед выборами, когда правящей партией в Молдове была ДПМ, которая принимала решения неугодные Москве.

Все эти уголовные дела - это фантазии и попытки вовлечь мое имя в дела, которые не имею ко мне никакого отношения.

В эти дни Москва оказывает огромное давление и на Молдову, чтобы и тут открыли уголовные дела, с надеждой что это будет эффективнее. Людей заставляют делать ложные заявления против меня. Конечная цель - запугать меня. Почему у некоторых до сих пор такой интерес ко мне, я объясню в другой раз.

Все эти вещи, которые появляются в публичном пространстве, а также те, которые еще не появились, хорошо объясняют причину, по которой я решил предпринять определенные меры безопасности в данный период.

То, что должно волновать молдавское общественно мнение - это не моя персона, я разберусь, а то, что скоро произойдет со страной. Даже если я смотрю на это вне политики, не означает что я не переживаю за молдаван, которые ждали изменений к лучшему, а проснутся в стране, которую оккупировали иностранцы. Как я уже сказал, время поставит все на свои места.

Важно, чтобы пробуждение к реальности не оказалось поздным", - написал Влад Плахотнюк.