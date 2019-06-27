НБМ отмечает снижение объема денежных переводов из-за рубежа

Нацбанк отмечает снижение объема денежных переводов из-за рубежа. В мае он был немногим более 108 миллионов долларов - это на 14 процентных пункта меньше, чем в тот же периодом прошлого года.

Объём переводов из России сократился на семь процентных пункта.

Основной объем денежных переводов физических лиц - свыше 47 процентов - поступает из стран Евросоюза. Из СНГ приходит менее 22 процентов, из других стран - более 31-го.

Из России было переведено почти 22 с половиной миллиона, из Израиля - почти 20 миллионов, из Италии - почти 14. Около девяти миллионов долларов поступило в качестве денежных переводов из США, почти столько же - из Германии.

В основном денежные переводы делают в евро - почти 55 процентов. Более 41 процента поступили в долларах, менее четырех с половиной процентов - в рублях.