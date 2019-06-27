Своим голосованием в ПАСЕ Нэстасе и Батрынча оправдали агрессию России против Украины

Своим голосованием в Парламентской ассамблее Совета Европы лидер ППДП Андрей Нэстасе и социалист Влад Батрынча оправдали агрессию России против Украины. Это мнение политических аналитиков соседнего государства.

Как отмечает директор Института мировой политики Евгений Магда, решение двух представителей Молдовы в ПАСЕ существенно повлияет на отношения между Кишиневом и Киевом.

Сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач назвал голосование молдавских депутатов тревожным сигналом для Украины.

Представитель Украины в ПАСЕ Леонид Емец считает нелогичным голосование молдавских депутатов в условиях, когда на территории Молдовы сохраняется замороженный конфликт.

Резолюцию о возвращении России права голоса в Совете Европы поддержали 118 делегатов ПАСЕ, против высказались 62, десять воздержались.