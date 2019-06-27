Подробности пожара на Буюканах: понадобилось три пожарных расчета, чтобы потушить пламя

Пожар уничтожил накануне вечером все содержимое однокомнатной квартиры по столичной улице Онисифора Гибу. Ее владелица успела выйти на улицу до того, как огонь набрал силу. Чтобы потушить пламя, понадобилось три пожарных расчета.

"По словам очевидцев, владелица квартиры вышла на улицу самостоятельно. Предполагается, что она получила отравление окисью углерода. Машина скорой помощи отвезла ее в больницу для обследования", - сказала пресс-секретарь ГИЧС Дарья Нечаева.

В службу 112 позвонили соседи. По их словам, сгоревшая квартира была отключена от газа, электричества и воды за долги.

"Она ни с кем не общается, не шумит, ничего такого. У нее отключили свет, газ и воду. Это кто-то бросил сигарету, которая упала на балкон. Сначала загорелся балкон, потом комната", - рассказывают соседи.

"Соседи писали жалобы, чтобы ее выселили отсюда, она создавала проблемы. Поджигала бумаги в ванной и делала чай. Не знаю, что она сделала сегодня, я открыла окно и почувствовала ужасный запах. Женщина приносила домой мусор", - сказала соседка.

Пожарные прибыли на место оперативно, поэтому соседние квартиры практически не пострадали.