Сотрудники "Почта Молдовы" просят правительство прекратить давление на его руководство

Сотрудники госпредприятия "Почта Молдовы" просят правительство Санду прекратить давление на его руководство. Они отмечают, что от бездоказательных заявлений СМИ о причастности госпредприятия к коррупционным схемам, страдают более пяти тысяч работников.

В конце прошлой недели премьер-министр предложила гендиректору "Почты Молдовы" Сергею Настасу добровольно уйти в отставку. Поводами она назвала несвоевременную доставку газет подписчикам и нецелевое использование бюджетных средств. Сотрудники предприятия встали на защиту своего руководства.

Работники "Почты Молдовы" назвали необоснованными и обвинения, которые высказал в эфире частного телеканала бывший сотрудник Moldatsa Сорин Стати. Он рассказал, что в 2012 году обнаружил схему контрабанды анаболиков и сигарет, в которую была вовлечена и "Почта Молдовы".

"Мне очень жаль, что звучат такие обвинения. За все время работы я не слышала, чтобы в посылках было что-то незаконное. Как рядовые работники, мы считаем, что генеральный директор хорошо выполняет свои обязанности."

"Я понимаю, что идет борьба за посты. В такой ситуации интересы простых людей отходят на второй план, интересы работников, которым придется здесь работать дальше", - сказал директор Бельцкого центрального офиса Василе Гуцу.

Почтовые работники не сомневаются, что у Майи Санду одна цель - политическая расправа.

Также работники "Почты Молдовы" требуют, чтобы кабмин Санду продолжил проекты, начатые на госпредприятии прошлой властью, ведь они позволили в два раза увеличить зарплаты почтальонам и создать достойные условия труда.

Руководство госпредприятия "Почта Молдовы" отвергает все обвинения в свой адрес и требует официального опровержения.