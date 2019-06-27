Глава МИД Украины Климкин: доверия к ПАСЕ у нас больше нет

В Украине критикуют возвращение российской делегации в ПАСЕ и не видят необходимости в наблюдателях за выборами от ассамблеи.

Министр иностранных дел Павел Климкин 26 июня в первой половине дня отметил на своей странице в Фейсбуке, что страна Украина может отозвать приглашения для наблюдателей за выборами в Верховную Раду от Парламентской ассамблеи Совета Европы, в случае возвращения российской делегации в зал заседания, пишет golos-ameriki.ru

«Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы, на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили России вернуться в ПАСЕ?» – задает вопрос Павел Климкин.

Он подчеркнул, что тот, кто хочет приехать в Украину для наблюдения за выборами, может это сделать в составе двусторонних миссий наблюдения.

«Но доверия к этой ассамблее у нас больше нет. Имеем на это полное право», – заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Позже, днем 26 июня, стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Как сообщает РБК-Украина, на заседании в ПАСЕ состоялись дебаты, в результате которых были отклонены большинство правок, предложенных представителями Украины, Грузии, Великобритании и других стран. За резолюцию без санкций против Российской Федерации отдали 116 голосов, 52 – против, 15 – воздержались.

Реакция на решение ПАСЕ

Решение ПАСЕ о безусловном возвращении РФ, несмотря на грубое нарушение международного права и продолжение агрессии, теперь может распространяться на любые другие вопросы, ведь для этого форума российские деньги привлекательнее за европейские ценности.

Об этом заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, сообщает Укринформ 26 июня.

«Результат, которого ПАСЕ достигла в предыдущую ночь, показал, что мы в Украине были слишком оптимистичными в мыслях о том, чем именно являются европейские ценности. Это событие – не о ценностях, скорее – о европейских расценках. Отныне решение, вроде возвращения России в Совет Европы, могут повторяться в отношении любой другой европейской проблемы, в том числе – в Европейском Союзе, будь то миграционный кризис или трагедия МН17», – отметил украинский чиновник.

Возвращение российской делегации в ПАСЕ – ошибка ассоциации, которая ослабит авторитет организации убежден исследователь института Brookings, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Если бы Порошенко был президентом Украины, а не Зеленский, ПАСЕ все равно приняло бы это решение, сказал эксперт в интервью журналистке Украинской службы «Голоса Америки» Татьяне Ворожко.

«Убежден, что Парламентская ассамблея Совета Европы сделала ошибку. За последние 5 лет Россия ничего не сделала, чтобы реагировать на резолюции ПАСЕ. Она напала на страну, которая также является членом ПАСЕ, незаконно аннексировала Крым и продолжает вести войну в Восточной Украине. Итак, я не до конца понимаю, почему ПАСЕ так поступила», – говорит Стивен Пайфер.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на фоне возвращения российской делегации в ПАСЕ заявил, что Совет Европы отказывается от собственных принципов.

«Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека», – написал Волкер в своем Твиттере.

Тем временем, ПАСЕ отказалась избирать россиянина Леонида Слуцкого вице-президентом. Из-за протестов украинской делегации кандидатура не была утверждена автоматически.

Диалог и переговоры и будущая позиция Украины в ПАСЕ

Политолог и аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова считает, что реакцию Украины на процесс возвращения российской делегации в ПАСЕ можно называть также «эмоциональной».

«Украина в переговорной позиции должна аргументировано представлять свои доказательства, а не эмоционально. Позиция Украины по этому вопросу – возвращения России в ПАСЕ – во внутренней политике слишком политизирована, и можно сказать, что вместо взвешенного консенсусного решения, во внешнюю политику мы выносим достаточно незрелые аргументы», – говорит Александра Решмедилова корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог отмечает, что Парламентская ассамблея Совета Европы – это площадка для поиска коммуникаций и коммуникационных отношений, для желаний достичь официальных и неофициальных контактов на государственном уровне.

«ПАСЕ – кто-то хвалит, кто-то критикует, но глобально такие мировые площадки создавались для коммуникаций, контактов на межличностном уровне, с возможностью упростить коммуникацию и вести диалог. Нравится это кому-то или нет, но со временем, Украина начнет приходить к диалогу с Россией. Точно также, как к этому приходит и европейская сторона: с одной стороны декларируются санкции, а с другой стороны – идет торговля с Россией. У Франции, например, и других государств стабильно есть бизнес с Россией», – подчеркивает Александра Решмедилова.

Она считает, что после выборов в Верховную Раду, новый состав парламента определит новый формат делегации Украины в ПАСЕ.

О новой политике без «ура-европарламентаризма»

Новым парламентариям, которые будут представлять Украину уже осенью в Совете Европы, крайне важно заручиться поддержкой проукраинской западной дипломатии, профессионализмом внешнеполитического ведомства, а также научиться активной работе и тесному взаимодействию с европейской прессой. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит политолог Александр Харебин.

«Новый украинский парламент, который на сегодня выглядит еще более непрогнозируемым, чем уходящий старый, станет либо угрозой субъектности президента Владимира Зеленского, либо оплотом будущих реформ и изменений в попытке построения им сильной Украины», – отмечает Александр Харебин.

Он считает, что последние два года украинская делегация в ПАСЕ демонстрировала «эмоциональную позицию», которая «преобладала над рациональным, взвешенным, общественным обсуждением европейской повестки и места в ней Украины».

«Но это можно понять и объяснить. В мире постправды яркие сообщения в социальных сетях, селфи и видео пререканий с псевдо-журналисткой Скабеевой, включающих в себя пение гимна, было бы вполне оправданным и самодостаточным, если бы за спиной разношерстных украинских депутатов, сплотившихся в едином патриотическом порыве, стояла непоколебимая стена государственного авторитета и многолетних дипломатических успехов уполномоченных на это лиц. Ничего этого, к сожалению, не было», – размышляет политолог.

Политику бывшего украинского лидера Петра Порошенко он называет «коммерческой», и отмечает, что для тех, кто был вхож в дипломатические круги, заранее были ясны риски и результаты такой политики, как во внешней политике, так и внутри страны.

«Точно так же, как рассыпалась властная вертикаль последних пяти лет, выстроенная на ура-патриотизме и похоронившая под обломками многих политиков и их политические силы, трескающийся по швам карточный домик украинского ура-парламентаризма может похоронить под своими обломками не только «европейские ценности и европейское будущее», но и мечты Украины и ее граждан о справедливости и субъектности», – утверждает Александр Харебин.