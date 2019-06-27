На Землю обрушатся мощные магнитные бури: как уберечься

Врачи советуют подготовиться заранее к магнитным бурям.

В пятницу, 28 июня, на Землю обрушится мощнейшая в этом месяце магнитная буря.Она принесет метеозависимым людям головные боли, слабость, сонливость и снижение работоспособности, передает УНИАН.

Приближение метеоудара можно будет ощутить уже в четверг, 27 июня, сегодня ожидаются первые магнитные колебания приближающейся магнитной бури.

Симптомы при магнитных бурях

- бессоница либо же сонливость;

- ухудшение самочувствия без видимых на то причин;

- раздражительность; - рассеянность;

- головная боль;

- скачки давления;

- апатия.

Магнитная буря: как уберечься от воздействия

Врачи советуют подготовиться заранее к магнитным бурям, ведь у многих в дни геомагнитных всплесков может резко ухудшиться самочувствие.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь:

- откажитесь от вредной пищи, не переедайте, налегайте на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу;

- кофе замените мятным чаем и пейте побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь;

- не пейте алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет;

- все сложные задачи отложите на потом, это поможет сохранить эмоциональный баланс;

- не забывайте, что ваше самочувствие зависит и от сна, поэтому в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна;

- держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;

- не поленитесь прогуляться незадолго до сна;

- постарайтесь за 1-1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами; - откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.

Календарь магнитных бурь на июнь 2019

