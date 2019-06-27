Эксперт: Майя Санду вмешивается в работу судебной системы и нарушает принцип разделения властей

Вмешательство в работу судебной системы и нарушение принципа разделения властей. Так доктор права Александр Кауя оценил незваный визит премьер-министра Майи Санду в Высший совет магистратуры, где она потребовала начать увольнения судей.

"Хочешь поговорить с судьями, предложи. Их всего 430 на всю страну. Они могут собраться за полдня. Обратись к ним, говори все, что считаешь нужным. Попроси проанализировать поведение подчиненного, которого она считает подлежащим уголовной ответственности", - сказал доктор права Александру Кауя.

А вот советник Центра юридических ресурсов Ион Гузун считает уместными заявления Майи Санду на заседании ВСМ.

"Заявления действительно были жесткими, но чего нам ждать? Макрофинансовая помощь Европейского союза также была приостановлена", - отметил советник Центра юридических ресурсов Ион Гузун.

"Достойно сожаления, что Молдова не получила макрофинансовую помощь, но не следует забывать про обратную сторону медали. В течение трех лет Молдова доказала, что при эффективном правительстве можно значительно увеличить бюджет, можно поднять зарплаты и пенсии, то есть социальные выплаты, можно реализовать национальные проекты", - сказал Александру Кауя.

"И это при том, что последние два бюджет составлялся без учета внешней финансовой помощи", - добавил Ион Гузун.

"И бюджет рос. Надо признать, что он рос, благодаря эффективной работе", - сказал Кауя.

Гости в студии отметили, что ждут от новой власти обдуманных действий.

"Я надеюсь, что прекратятся жесткие заявления, нулевая терпимость к коррупции и назначения без учета заслуг. Назначения, продвижение по службе и увольнения должны проводиться только на правовой основе и способствовать повышению доверия со стороны общества и внешних партнеров", - сказал Ион Гузун.

"И премьер, и ее команда хорошо понимают, что коррупцию не уничтожить заявлениями. Она нужны, но малоэффективны. Надо создать систему, внедрять стратегию шаг за шагом. Она есть, нужны лишь политическая воля и желание", - заявил Кауя.