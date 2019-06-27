Илья Тромбицкий о Программе правительства: Ощущение, что часть Программы, посвященную окружающей среде, писал председатель колхоза

Эколог Илья Тромбицкий раскритиковал Раздел программы по защите окружающей среды. Он настоятельно рекомендует правительству пересмотреть эту часть программы, проконсультировавшись с профессионалами.

«Прочитал часть Программы правительства, посвященную окружающей среде, и поник. Ощущение, что писал этот раздел председатель колхоза. Хочется думать, что такой текст появился случайно, в спешке.Так проблемы окружающей среды решать и решить нельзя, передаёт allmoldova .

Будем надеяться, что окружающую среду отделят от сельского хозяйства и этот жуткий сон закончится. Либо на то, что как и предыдущие программы, в этой части она не будет выполняться. Bolea Vladimir Iosif», - написал Тромбицкий в Facebook.

Напомним, что ранее экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский также критично высказался о программе Правительства, назвав её «комиксом» и посоветовав Майе Санду срочно убрать этот документ с сайта правительства.