Майя Санду в интервью для Politico: Москва намерена сохранить влияние в Молдове. У нас нет иллюзий. Россия должна вывести войска из Приднестровья

Премьер Майя Санду предупреждает в интервью для Politico, что Москва желает сохранить своё влияние в Республике Молдова, и говорит, что в беседе с представителями Кремля ее альянс чётко обозначил проевропейское направление нового правительства Кишинева, требуя выведения войск из Приднестровья.

Новый премьер Кишинева, назначенная недавно на фоне политического кризиса, выпускница Гарвадского университета и бывшая советник Всемирного банка Майя Санду обеспокоена, и заявляет, что будущее ее страны связано с европейским вектором. Однако она осознает хрупкость коалиции, в которую входят и пророссийские силы с совершенно иными интересами.

Майя Санду планирует ускорить процесс евроинтеграции после того, как в начале июня Молдова преодолела политический кризис за счёт объединения проевропейского и реформистского блока ACUM под руководством Санду с пророссийской Партией Социалистов президента Игоря Додона.

Politico настаивает, что пока партнёры по коалиции явно поддерживают внешнюю политику России, Санду - одна из ярых критиков Кремля.

«Сложно сказать, какие реально планы у России. У нас нет никаких иллюзий, мы хорошо знаем, что Россия желает сохранить своё влияние в странах этого региона, включая Республику Молдова»,- заявил Санду в телефонном интервью.

Она считает, что Москва поддержала Социалистов во вступлении в коалицию, хотя это конъюнктурная политическая цель. Ведь альтернативой было то, что социалисты могли быть поглощены Демократической партией Молдовы олигарха Влада Плахотнюка, что уменьшило бы влияние России в этой зоне.

В дискуссиях с представителями Кремля Санду утверждает, что блок ACUM «очень чётко выразил свою проевропейскую позицию».

Санду также пояснила, что потребовала у российской стороны выведения войск из сепаратистского региона Приднестровья. Это при том, что Россия ранее неоднократно отказывалась от этого.

«Россия должна вывести войска и арсенал с территории Республики Молдова. В то же время мы открыты к поиску решений по улучшению торговых и экономических отношений между двумя странами»,- заявила Санду.

Что касается Приднестровья, премьер Кишинёву заявляет, что рассчитывает на сотрудничество с Украиной, однако пока не общалась с президентом Володимиром Зеленским или с премьером Володимиром Гройсманом.

Свой первый официальный визит в качестве премьера Майя Санду совершит в Бухарест 2 июля по приглашению президента Клауса Йоханниса. Затем 4 июля она отправится с официальным визитом в Брюссель.