В Китае прогремел взрыв на заводе: шесть погибших

Еще пять человек попали в больницу.

В Китае вечером 26 июня в цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек.

Отмечается, что взрыв произошел на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd. Пять человек погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице.Кроме того, ранения получили пять человек, один из них находится в критическом состоянии, передает УНИАН.

Пострадавших госпитализировали.