Приобретение дает Apple права на технологии Drive.ai, которыми были оснащены беспилотные микроавтобусы, эксплуатируемые на коротких расстояниях в двух городах Техаса.
Компания Apple купила стартап Drive.ai, который занимался разработкой IT-систем для беспилотных автомобилей. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Associated Press, передает РБК.
Сумму сделки стороны, по информации агентства, раскрывать отказались. Два года назад стартап оценивали в $200 млн. Приобретение дает Apple права на технологии Drive.ai, которыми были оснащены беспилотные микроавтобусы, эксплуатируемые на коротких расстояниях в двух городах Техаса - Арлингтоне и Фриско, передает УНИАН.
Входили ли в соглашение между компаниями инженеры, которые трудились для Drive.ai и после сделки потеряли работу, в Apple не уточнили.
По информации The Verge, сделка была заключена за несколько дней до того, как стартап Drive.ai прекратил свое существование - на эту пятницу были запланированы массовые увольнения.
При этом Axios со ссылкой на пресс-службу компании отмечает, что десятки инженеров из Drive.ai все же были наняты для работы над проектом Apple. Сделка, по данным издания, подтверждает, что компания Тима Кука решила не отказываться от своего проекта беспилотного автомобиля.
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