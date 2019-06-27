Польские специалисты отреставрируют два памятника на кишиневском католическом кладбище

Группа польских специалистов реставрирует два памятника на кишиневском католическом кладбище. Они установлены на могилах польских семей, живших в Молдове в конце 19 - начале 20 века. Правительство Польши выделило на эти цели 140 тысяч леев.

Работа по реставрации памятников на католическом кладбище идет уже пять лет. За это время восстановлены десятки надгробий.

"В традиции и культуре польского народа важное место отводится сохранению памяти об ушедших в мир иной. Если мы будем заботится о наших предках, то и наши потомки позаботятся о нас", - сказал посол Польши в Молдове Бартоломей Зданюк.

В рамках этого проекта планируется восстановить и Часовню Охановичей - уникальный памятник, расположенный на территории католического кладбища.

"Мы проведем реставрацию этой замечательной часовни одновременно с другими работами. В этом году был получен градостроительный сертификат и теперь можно продолжать реставрацию", - сказала директор Комбината ритуальных услуг Людмила Боцан.

На Кишиневском католическом кладбище более трех тысяч захоронений, из которых полторы тысячи - польские.