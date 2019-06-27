ПАСЕ отклонила запрос Грузии и Украины об аннулировании резолюции о возвращении права голоса России

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила запрос Грузии и Украины об аннулировании резолюции о возвращении права голоса России. Протест поддержали 62 участника сессии, 116 высказались против, 15 воздержались. После голосования делегации Украины, Грузии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии покинули зал заседаний.

Дебаты по запросу Украины и Грузии продолжались три часа, однако большинство прозвучавших мнений было в пользу России.

"Поддерживаю присутствие российской делегации. Разрешаем им участвовать в ПАСЕ. Мы хотим, чтобы Россия вновь стала полноправным членом, и я поддерживаю ратификацию резолюции", - сказал член делегации Нидерландов в ПАСЕ Тини Кокс.

"Россия - не агрессор, не враг Европы. Враг тот, кто нарушает европейские принципы. Сегодняшнее голосование - за свободу, демократию, диалог и сотрудничество. Те, кто не поддержит сегодня Россию, проголосуют против Европы", - сказал член делегации Сербии в ПАСЕ Александр Шешель.

Один из представителей голландской организации, прежде чем проголосовать за восстановление права голоса России в СЕ, все же призвал помнить, что она оккупировала территории Украины, Грузии и Молдовы.

Один из немецких делегатов заявил, что решение ПАСЕ все же не означает прощение России всех грехоы и отмену санкций.

Украинская делегация жестко отреагировала на игнорирование ее позиции.

"Те, кто голосовал вчера и сегодня, взяли на себя ответственность за прошлое и будущее кровопролитие, потому что агрессор на этом не остановится, и на этот раз по вашей вине", - сказал член делегации Украины в ПАСЕ Леонид Емец.

"Вы, русские, хотите уничтожить Европу. Зачем вам Страсбург? Идите в синагогу, мечеть или церковь, помолитесь о душах десятков тысяч умерших. Попросите прощения у матерей, чьих сыновей вы убили", - сказал член делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский.

Как отметили украинские делегаты, единственная цель России в Европе - собственный бизнес.

"Предлагаю почтить минутой молчания принципы этой организации", - заявил член делегации Украины в ПАСЕ Владимир Ариев.

Два дня назад ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении России права голоса в этой организации. Его отняли пять лет назад после аннексии Крыма. Среди тех, кто голосовал за утверждение резолюции были депутат ППДП Андрей Нэстасе и социалист Влад Батрынча. Депутат ПДС Михай Попшой высказался против.