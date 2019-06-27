Частица света, по мнению ученых, прилетела из Крабовидной туманности в составе космических лучей.
Группа ученых зафиксировала в космосе странную частицу света - аномальные фотоны с самой высокой энергией в истории наблюдений. Обнаружить их удалось с помощью обсерватории Gibma Collaboration Tibet Air Shower на Тибетском плато. Об этом пишет Phys.org.
Ученые полагают, что частица света прилетела из Крабовидной туманности. Она стала частицей космических лучей, которые испустили остатки сверхновой, передает Корреспондент.
Члены команды сосредоточились в своем исследовании на фотонах, которые попадают на Землю из отдаленных мест. В ходе работы были обнаружены 24 ливня, инициированных фотонами, с энергией более 100 триллионов электрон-вольт.
В своем исследовании ученые исключили из данных для анализа события регистрации мюонов. Они образуются в результате столкновений с атмосферой высокоэнергетических протонов и атомных ядер.
Что касается Крабовидной туманности, то это остатки сверхновой, которая вспыхнула в 1054 году нашей эры. Объект расположен в рукаве Персея, что в 6500 световых лет от Земли.
Комментарии
- Ученые превратили белки в музыку и "написали" новые молекулы
- Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет
- Ученые прогнозируют смертельную жару по всему миру
- Ученые назвали воду в озере Байкал токсичной
- Британские ученые признали курение вредным для здоровья женщин
- Ученые нашли гигантский пресноводный запас под океаном
- Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе
- Не одно, так другое: препараты против холестерина вдвое увеличивают риск диабета
- Найден способ есть вредную пищу и жить долго
- Назван простой способ повысить успеваемость ребенка
- Ученые зафиксировали в космосе аномальный свет
- ПАСЕ отклонила запрос Грузии и Украины об аннулировании резолюции о возвращении права голоса России
- В Instagram исчезнет счетчик лайков
- На Мадагаскаре 15 человек погибли в давке на празднике
- Трагедия в Сынжерейском районе: мужчина убил жену во время ссоры
- В Молдове могут повысить тарифы на электроэнергию и газ
- Вячеслав Валько: Влад Плахотнюк стал угрозой N1 для России
- Влад Плахотнюк прокомментировал открытое в России новое уголовное дело на его имя
- На Ботанике в жилом доме обвалилась часть стены
- Партия "Шор" отреагировала на требование прокуроров арестовать Илана Шора
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
- В Кишиневе мужчина умер на рабочем месте из-за невыносимой жары
- Врачи напомнили, кому вредно есть помидоры
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei