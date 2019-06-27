Тудор Делиу: Молдовой руководит Дмитрий Козак вместе с Игорем Додоном

Молдовой руководят Дмитрий Козак и его верный союзник президент Игорь Додон. С таким заявлением выступил бывший депутат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу в радиоинтервью.

"Руководит господин Додон и иностранные эмиссары, которые зачастили в Молдову. Тот же Козак, который столько времени не переступал порога нашего дома. За последние три недели был в Кишиневе три раза, и мы видим, каковы последствия его визитов", - сказал Тудор Делиу.

Делиу выразил обеспокоенность вмешательством России во внутренние дела Молдовы. По его мнению, это делается для продвижения российских интересов. Доказательство - голосование лидера ППДП Андрея Нэстасе в ПАСЕ за пророссийскую декларацию.

"Россияне никогда ничего не дают, если это им невыгодно. То, что произошло в Парламентской ассамблее Совета Европы, на мой взгляд, увесистая оплеуха Молдове", - добавил Делиу.

Как сообщила в эфире TV8 телеведущая Наталья Морарь со ссылкой на источники в Партии социалистов, вечером 7 июня, когда истекал законный срок формирования парламентского большинства, российский вице-премьер Дмитрий Козак неоднократно звонил социалистам, и разговоры проходили на повышенных тонах. В итоге 8 июня Игорь Додон, Майя Санду и Андрей Нэстасе создали альянс.