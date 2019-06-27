Королева Елизавета сделала Кейт Миддлтон патроном Королевского фотообщества

Британская королева Елизавета II передала жене своего внука Уильяма, Кейт Миддлтон, право быть патроном Королевского фотографического общества.

Теперь, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон официально стала патроном Королевского фотографического сообщества и приняла участие в специальном воркшопе, посвященном искусству съемки, передает mignews.

Миддлтон также присоединилась к участникам организации Action for Children. В этот раз герцогиня работала с детьми из социально незащищенных семей в Кенсингтонском парке. Они изучали разные элементы съемки - искусство портрета, свет и цвет.

"Обучение фотографии - это увлекательный способ помочь молодым людям найти в себе уверенность и самовыражение, а также помочь развить новые навыки", - говорится в сообщении на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

На мероприятии Миддлтон появилась в легком шифоновом платье длины миди, дополнив стильный летний аутфит стильными босоножками на пробковой платформе.

Королевское фотографическое общество, патроном которого стала герцогиня, является одним из старейших фотографических обществ в мире. Оно было основано в 1853 году с целью развития искусства и науки фотографии. Его первым патроном была королева Виктория. Королева Елизавета II занимала эту должность в течение 67 последних лет, а теперь передала покровительство Кейт. Тем самым Елизавета в очередной раз продемонстрировала свою благосклонность супруге Уильяма.

Как известно, Миддлтон, фото которой часто появляются в соцсетях Кенсингтонского дворца, всерьез увлекается фотоискусством. Большинство официальных портретов своих детей она выполнила самостоятельно. Эксперты считают, что у герцогини настоящий талант к съемке.