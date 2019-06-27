Истребитель-бомбардировщик военно-воздушных сил Индии "Ягуар" в четверг сбросил подвесные топливные баки и учебные бомбы на город Амбала (штат Харьяна на севере страны) после того, как в один из его двигателей попала птица, пишет газета Hindustan Times со ссылкой на представителя ВВС.
Сообщается, что самолет направлялся в другой штат для участия в военных учениях, когда один из его двигателей внезапно вышел из строя, передает РИА Новости.
"В данной ситуации пилот принял решение сбросить подвесные топливные баки и часть груза, включая 10-килограммовые тренировочные бомбы, чтобы набрать высоту. Самолет благополучно удалось посадить", - рассказал собеседник издания.
О возможных пострадавших не сообщается. По данным газеты, сброшенные с "Ягуара" снаряды и топливные баки обнаружены: их падение не спровоцировало каких-либо разрушений.
Военно-воздушные силы ведут расследование случившегося.
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