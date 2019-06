"Обязательно посмотрите обновленных "Мстителей", чтобы фильм стал номером один. Тем более, что там будет много интересных деталей", - написал Роберт Дауни-младший в Твиттере.

Таким образом актер призвал поклонников помочь создателям "Мстителей" побить рекорд "Аватара", который пока остается лидером в мировом прокате. Фильм Джеймса Кэмерона о воинственном народе планеты Пандора заработал почти 2,788 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Четвертая часть "Мстителей" сейчас отстает от своего главного конкурента примерно на 40 миллионов долларов. В мировом прокате картина заработала 2, 749 миллиарда долларов.

Get a new re-release on life and make #ENDGAME #1....

c’mon, there’s “new stuff” and everything... pic.twitter.com/92Vx74OnVh