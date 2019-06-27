В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек

Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.

По словам представителя пожарной службы, под завалами может находиться еще один человек. Еще три жителя дома, в котором произошел взрыв, числятся пропавшими. Как уточняет издание, неизвестно, находились ли они в здании в момент происшествия, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду около 16.30 по местному времени (17.30 по молдавскому). По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.