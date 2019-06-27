Airbnb запустил сервис аренды замков и островов

На частных виллах и островах клиентов будет сопровождать персональный менеджер, а также другой личный персонал - от массажиста до шеф-повара.

Компания Airbnb запустила сервис Airbnb Luxe. Он позволяет бронировать роскошную недвижимость - виллы, средневековые замки и частные острова. Об этом сообщается на сайте нового сервиса в четверг, 27 июня.

Клиентов сервиса будет обслуживать персональный менеджер поездки, который будет заботиться о комфорте туристов - он возьмет на себя ответственность за все, от трансфера из аэропорта до бронирования столика в мишленовском ресторане, передает Корреспондент.

На сайте доступны около 2 тысяч объектов для бронирования, среди которых попадаются замки во Франции, виллы в Мексике, современные особняки в США. За неделю в таких местах придется заплатить около 14 тысяч долларов, но цена некоторых объектов может достигать и миллиона долларов.

Некоторой недвижимостью, представленной на сайте, владеют голливудские звезды и миллиардеры, но их имена засекречены для клиентов.