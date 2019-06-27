В Молдове объявлен желтый код: ожидаются грозы и местами сильные ливни

Желтый код предупреждения в связи с неустойчивым характером погоды в Молдове вступил в силу сегодня, 27 июня, начиная с 13:00 и продлится до полуночи.

В это время на всей территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/м²), град с усилением шквалистого ветра до 50-70 км/ч.

В пятницу ,28 июня на большей части территории Молдовы ожидается усиление северо-западного ветра порывами 50-70 км/ч, температура воздуха начнет снижаться.

В субботу и воскресенье дневной максимум на юге составит 27 выше ноля, на севере будет еще прохладнее. Ночью - всего +10. Но уже в начале следующей недели столбики термометров опять поднимутся выше +30-ти.