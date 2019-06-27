В работе Википедии произошел сбой

Пользователи со всего мира 27 июня сообщили о сбое в работе интернет-энциклопедии Википедия.

Пользователи сети в ночь на четверг, 27 июня, отмечали сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, информирует сервис Downdetector, наблюдающий за работой популярных интернет-ресурсов, передает Корреспондент.

Сбои начали происходить с 08:38 по времени Восточного побережья США. С наибольшей частотой о проблеме сообщили пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии и других стран Европы, включая Россию.

Большинство пожаловалось на проблемы с работой сайта (86%) и авторизацией (13%).