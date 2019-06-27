В Сингапуре прошла торжественная церемония награждения премии The World’s 50 Best Restaurants.
Французский ресторан Mirazur, который расположен в прибрежном городе Ментона оказался на первом месте в ежегодном рейтинге "50 лучших ресторанов мира".
25 июня в Сингапуре прошла торжественная церемония награждения премии The World’s 50 Best Restaurants, где были названы самые лучшие рестораны мира. Первое место занял французский ресторан Mirazur, который теперь станет местом паломничество гурманов со всего мира, передает УНИАН.
Шеф-повар ресторана Mirazur - итальянец аргентинского происхождения Мауро Колагреко.
Ресторан известен живописным видом на французскую Ривьеру, собственным огородом и уникальной кухней с преобладанием рыбных блюд. Он был открыт в 2006 году и дебютировал в рейтинге тремя годами позже.
В 2019 году он удостоился третьей звезды Michelin. Сам ресторан находится в городке Ментон, Франция, что неподалеку от итальянской границы.Интересно, что это не первая награда ресторана в этом году.
Ранее Mirazur получил свою третью звезду Michelin. На втором месте оказался датский ресторан Noma, который регулярно входит в десятку списка, а на третьем - испанский Asador Extebarri. Бангкокский Gaggan, который возглавляет список 50 лучших ресторанов Азии, занял четвертое место, и и отмечен наградой "Лучший ресторан в Азии".
Ресторан Geranium занимает в списке пятое место. На шестом месте расположился ресторан Central, Mugaritz занимает в этом году седьмое место.
Восьмое же место занял еще один французский ресторан выдающегося шеф-повара Алена Пассара - L’Arpège, отмеченный тремя звездами Michelin и расположенный в Париже.
Испанский ресторан Disfrutar в этом году занял девятое место. Закрывает топ 10 еще один перуанский ресторан, расположенный в столице - Maido.
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