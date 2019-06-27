В лондонском зоопарке ученые начали эксперимент по получению энергии из растений

Пока произведенной курчавым папоротником энергии недостаточно для самостоятельной фотосессии.

В зоопарке Лондона ученые начали эксперимент по получению энергии из растений. Об этом говорится в сюжете ТСН.

К курчавому папоротнику они подсоединили провода. Растение во время фотосинтеза производит сахара. Они попадают в почву и разрушаются бактериями. Именно тогда и выделяется энергия, которую аккумулируют специальные приборы, передает Униан.

Пока произведенной курчавым папоротником энергии недостаточно для самостоятельной фотосессии. Первые селфи, растение сможет сделать лишь через две недели.