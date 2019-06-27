YouTube разрешит сопротивляться диктату алгоритмов

YouTube введёт в ближайшие дни несколько важных изменений, которые дадут пользователям больше контроля над тем, какие ролики предлагаются им на главной странице и в разделе "Следующее". Об этом Вестям.Hi-tech сообщили в пресс-службе российского офиса Google.

Во-первых, в верхней части главного экрана и в разделе "Следующее" появится функция расширенного поиска. Она позволит найти видео, похожие на те, которые человек обычно смотрит, видео с того же канала или видео на другие темы, которые могут показаться ему интересными. Сначала новая возможность станет доступна зарегистрированным пользователям приложения YouTube для Android на английском языке, а затем появится на устройствах iOS и в десктоп-версии, а также на других языках, передает Вести.

Во-вторых, пользователям позволят удалять рекомендации каналов, которые они не хотят смотреть. Сделать это можно будет, нажав на значок с тремя точками рядом с рекомендованным роликом и выбрав "Не рекомендовать этот канал". После этого видео с канала не будут появляться в рекомендациях. Функция уже доступна в мобильных приложениях YouTube, а скоро появится и в десктопной версии, пишет Вести.

В-третьих, зрителям YouTube начнут объяснять, почему им рекомендуют те или иные ролики с каналов, на которые они не подписаны. В специальном небольшом поле под таким видео будет рассказано, почему рекомендован именно этот ролик. Функция уже есть в iOS-версии YouTube, а в будущем появится на Android и в браузере.

Изменения в механизмах рекомендаций YouTube вызваны, очевидно, усилившейся в последнее время критикой в адрес видеохостинга. Рекомендательные алгоритмы, единственная цель которых — максимизировать проводимое человеком на сайте время (и, соответственно, просмотры рекламы), обвиняют в распространении конспирологических теорий и экстремистских видео.

СМИ сообщали, что руководство YouTube на протяжении многих лет игнорировало просьбы своих сотрудников удалять фейковые и экстремистские видео, а также ролики, в которых обсуждаются конспирологические теории, или хотя бы предупреждать о наличии сомнительного контента. По информации Bloomberg, глава YouTube Сьюзан Войжитски "никогда не вникала в суть ситуации", говоря, что её задача — "управлять компанией", а не бороться с дезинформацией и экстремистским контентом.