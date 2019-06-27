По предварительным данным, речь идет о теракте. Смертник привел в действие взрывное устройство перед патрульной машиной.
Сотрудник полиции погиб в результате одного из двух терактов, совершенных в тунисской столице. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД. Ранее ведомство обнародовало данные о девяти раненых, среди которых трое гражданских лиц, передает Корреспондент.
Первый теракт, по предварительным данным, совершила женщина, подорвав себя в 100 метрах от посольства Франции на улице Шарль-де-Голль, прилегающей к центральному проспекту Хабиба Бургибы. Целью атаки была патрульная машина полиции.
Второй взрыв прогремел на парковке Национального контртеррористического управления. По словам очевидцев, после первого взрыва была слышна стрельба. Как сообщается, полицейские могли преследовать второго террориста.
В настоящее время место инцидента оцеплено силовиками, перекрыта улица, ведущая к президентскому дворцу. По данным МВД, погибших в результате взрывов нет.
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