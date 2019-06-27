Вор ограбил один и тот же магазин пять раз за неделю

Просмотрев записи с камер, полицейские установили, что мужчина, держа одежду в одной руке, прятал под нее товар и незаметно для охраны выходил из магазина.

В Никополе Днепропетровской области полицейские задержали серийного вора, который пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Корреспондент. Администратор заметил в торговом зале нехватку акустической колонки, одежды и белья и вызвал полицию. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина, полицейские установили, что мужчина, держа одежду в одной руке, прятал под нее товар с полок и незаметно для охраны выходил из магазина. По этой схеме вор в течение недели возвращался на место преступления. За это время 37-летний местный житель похитил 12 потребительских товаров. 25 июня следователем, по согласованию с местной прокуратурой, сообщено о подозрении злоумышленнику по статье "кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

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