Девяностодвухлетний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси госпитализирован в четверг в военную больницу столицы в связи с сильным недомоганием, сообщили в президентской администрации.
"Президент пережил сильное недомогание утром в четверг, 27 июня, и был доставлен в военный госпиталь в Тунисе", - говорится в заявлении,передает Риа Новости.
В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек ранены.
Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.
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День вряд ли будет богат событиями. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
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