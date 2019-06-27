Президент Туниса попал в больницу

Девяностодвухлетний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси госпитализирован в четверг в военную больницу столицы в связи с сильным недомоганием, сообщили в президентской администрации.

"Президент пережил сильное недомогание утром в четверг, 27 июня, и был доставлен в военный госпиталь в Тунисе", - говорится в заявлении,передает Риа Новости.

В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек ранены.

Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.