ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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