Палеонтологический джекпот: учёные заглянули внутрь клеток возрастом миллиард лет

Миллиард лет назад массивы суши были объединены в огромный суперконтинент Родиния. Жизнь на этом материке была довольно скудной, но реки и океаны были наполнены одноклеточными организмами.

Недавно группа учёных из Университета Западной Австралии и Бостонского колледжа обнаружила микроскопические окаменелости некоторых из этих архаичных существ. Они были найдены в Шотландии в горных породах, возраст которых составляет примерно один миллиард лет. В этом месте, по словам специалистов, когда-то находилось большое озеро, передает Вести.

Что самое удивительное, микроокаменелости сохранились настолько хорошо, что исследователи смогли разглядеть внутри них различные клеточные структуры.

Но для начала нужно сказать, что найти окаменелые останки древних существ – огромнейшая удача. Дело в том, что лишь некоторые части организма могут с годами превратиться в камень, поэтому подавляющее число находок представляют собой остатки твёрдых тканей (например, костей).

Собственно, по этой причине учёные крайне редко находят следы мягких частей организма. Ещё меньший процент найденных фоссилий приходится на останки микроскопических существ.

Учитывая всё это, недавнюю находку можно сравнить со срывом палеонтологического джекпота: в формации Cailleach Head на северо-западе Шотландии, учёными были обнаружены отлично сохранившиеся окаменелости, внутри которых можно отчётливо разглядеть клеточные структуры.

Среди множественных фрагментов, учёные выделили образец, напоминающий древний организм под названием Glenobotrydion aenigmatis. Доктор Дэвид Уэйси (David Wacey), микробиолог из Университета Западной Австралии, и его коллеги считают, что его, скорее всего, можно отнести к эукариотическим водорослям или цианобактериям. Эти микроорганизмы, как известно, поглощают редкоземельные элементы, которые встречаются в составе окаменелостей.

Другие организмы были немного похожи на шаровидных кокков, а одна из хорошо сохранившихся клеток и вовсе напоминала клетку эукариота (напомним, что так называются организмы, клетки которых содержат ядро).

Внутри окаменелых клеток учёные разглядели внутриклеточные включения. Они могли служить цитоплазматическими накопительными вакуолями или даже отдельными органеллами. Впрочем, исследователи пока до конца не уверены в своих предположениях.

Но что же помогло останкам так хорошо сохраниться? Как считают учёные, ценные окаменелости сохранились в исключительно хорошем состоянии благодаря наличию в озере, в котором обитали древние организмы, монацита и ксенотима. Эти минералы осаждаются и затвердевают, превращая в камень клетки и их внутренности.

К слову, эта находка не самая древняя из обнаруженных: специалисты находили и более старые окаменелости. Но это открытие является первым задокументированным примером невероятно хорошо сохранившейся внутренней структуры клеток.

Как считают авторы работы, исследования находки помогут понять, какие микроорганизмы обитали в докембрийский период, а также поспособствуют изучению биологии этих существ и их экосистем.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в издании Scientific Reports.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении беспрецедентно чёткого отпечатка кожи динозавра. Писали мы и о древнейших окаменелостях грибов возрастом миллиард лет.