Умер актер из телешоу Сверхъестественное Билли Драго

Он известен по многочисленным ролям антигероев, и прежде всего - гангстеров. На момент смерти ему было 73 года.

В Лос-Анджелесе в США скончался актер Билли Драго, который известен по целому ряду гангстерских ролей, а также по сериалу Сверхъестественное. На момент смерти ему было 73 года. Об этом пишет Variety.

Он скончался вследствие осложнений, вызванных инсультом, передает Корреспондент.

Родился Драго в Хьюготоне, в штате Канзас. Отец его был актером и коренным американцем по происхождению. Семья его матери была цыганского происхождения; он взял их имя Драго как сценический псевдоним. Начав с каскадера, он переехал в Нью-Йорк и начал свою актерскую карьеру.

За свою продолжительную карьеру актер снялся в более чем 100 фильмах, и в том числе - в трех лентах Чака Норриса, включая Вторжение в США, Герой и террор и Дельта Форс 2: связь Колумбии, где предстал в роли наркобарона Рамона Кота. Драго также воплотил на экране роль приспешника Аль Капоне Фрэнка Нитти в 1987 году в фильме Неприкасаемые.

Кроме того, он появился в клипе Майкла Джексона You Rock My World, выпущенного в 2001 году.