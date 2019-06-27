Спасатели вынесли из дома в Атаках газовый баллон, исключив риск возможного взрыва во время работ по сносу дома

Сегодня сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям впервые вошли в подъезд рухнувшего блока и провели разведывательные работы. В итоге на 9 этаже спасатели обнаружили газовый баллон.

Опасную находку оперативно вынесли из здания. Таким образом, спасатели исключили риск возможного взрыва во время работ по сносу дома, а также риск травмирования людей, участвующих в работах, передает aif.

В то же время, сегодня утром пострадавшие смогли впервые войти в аварийный дом, чтобы забрать нужные вещи и документы. В целях безопасности все действия гражданских лиц проходили под присмотром спасателей.

Также завершились работы по установке техники, необходимой для демонтажа дома. Снос начнётся после того, как все люди покинут здание, а также прилегающую территорию. Работы будут неустанно контролировать сотрудники ГИЧС.