Туристов предупредили об опасности поездок в Европу

Туристов, планировавших отправиться на отдых в Европу в ближайшую неделю, предупредили об аномальной жаре и рекомендовали быть осторожными. Об этом сообщает Independent.

Температура выше 40 градусов будет наблюдаться во Франции, Испании и Италии. В городах Германии, Швейцарии и Венгрии синоптики прогнозировали около 30 градусов тепла в выходные, 29-30 июня.

В связи с этим туристам посоветовали пить больше воды, не проводить много времени на солнце и обильно наносить на тело солнцезащитный крем. Путешественникам, которые выбрали пляжные отдых в Европе, порекомендовали приходить к морю рано утром, а в полдень прятаться в тени, передает Lenta.

Кроме того, власти Франции объявили об отмене занятий в 50 школах к югу от Парижа в связи с аномальной жарой. А МИД Италии объявил высший уровень тревоги в 16-и городах страны, включая Рим, Флоренцию и Венецию.

Кроме того, в пятницу в Испании ожидается температура выше 45 градусов. «Врата ада распахнутся перед нами», — написали в Twitter сотрудники гидрометцентра Испании.

Ранее в июне сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия готовятся встретить 40-градусную жару. Так, в Париже установили специальные кабинки с кондиционерами, обеспечили бездомных водой и перенесли школьные экзамены. Аварийные службы Германии призвали жителей следить за детьми, пожилыми и людьми со слабым иммунитетом.