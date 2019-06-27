Водку можно применять не только по прямому назначению. Она может похвастаться множеством полезных свойств, против которых ничего не смогут возразить даже яростные противники алкоголя.
Снимаем лейкопластырь
Смачиваем водкой ватный тампон и прижимаем к лейкопластырю. Теперь он снимется без проблем и следов, передает Рамблер.
Чистим одежду
Прежде всего, нужно проверить ткань на стойкость краски. Если все в порядке, то распыляем водку на одежду. Во-первых, это поможет освежить одежду между стирками, уничтожит неприятные запахи, которые она могла впитать. Кроме того, водка — отличный пятновыводитель, поэтому при наличии стойких пятен нужно смочить их в водке, а потом постирать как обычно.
Избавляемся от плесени
Разбрызгиваем водку по стенам ванной комнаты, оставляем на несколько минут и вытираем.
Дезодорант
Из водки, воды и эфирного масла можно сделать чудесный и эффективный натуральный дезодорант.
Спасаем цветы
Если в вазу добавить несколько капель водки, то цветы простоят дольше.
Боремся с насекомыми
Водка поможет избавиться от насекомых. Для этого понадобится яблочный уксус, водка и несколько капель эвкалиптового масла. Разбрызгиваем полученное средство по поверхностям, откуда нужно отвадить нежеланных гостей.
Шик, блеск, красота
Берем тряпку, смачиваем ее в водке и протираем очки. Можно смешать водку с небольшим количеством воды, распылить ее на окна и зеркала и протереть.
Удаляем клей
Противный след от клея, оставшийся после снятия этикетки, можно удалить, потерев его мягкой тканью, смоченной в водке.
Храним бритву
После бритья стоит опустить бритву в водку. Во-первых, это дезинфекция, а во-вторых, защита от ржавчины.
Снимаем раздражение
Раздражение кожи, появившееся после контакта то ли с медузой, то ли с ядовитым растением, можно снять при помощи водки.
Боремся с перхотью
Смешиваем стакан водки с двумя чайными ложками нарезанного розмарина, настаиваем два дня и процеживаем. Средство наносим на кожу головы и даем высохнуть.
Освежитель воздуха
Чудо-средство на основе водки, которое поможет избавиться от любого неприятного запаха. Понадобится 50 мл водки, 1 ст. л. воды и 20 капель эфирного масла.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
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