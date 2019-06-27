Самые необычные способы использования водки

Водку можно применять не только по прямому назначению. Она может похвастаться множеством полезных свойств, против которых ничего не смогут возразить даже яростные противники алкоголя.

Снимаем лейкопластырь

Смачиваем водкой ватный тампон и прижимаем к лейкопластырю. Теперь он снимется без проблем и следов, передает Рамблер.



Чистим одежду

Прежде всего, нужно проверить ткань на стойкость краски. Если все в порядке, то распыляем водку на одежду. Во-первых, это поможет освежить одежду между стирками, уничтожит неприятные запахи, которые она могла впитать. Кроме того, водка — отличный пятновыводитель, поэтому при наличии стойких пятен нужно смочить их в водке, а потом постирать как обычно.

Избавляемся от плесени

Разбрызгиваем водку по стенам ванной комнаты, оставляем на несколько минут и вытираем.

Дезодорант

Из водки, воды и эфирного масла можно сделать чудесный и эффективный натуральный дезодорант.

Спасаем цветы

Если в вазу добавить несколько капель водки, то цветы простоят дольше.



Боремся с насекомыми

Водка поможет избавиться от насекомых. Для этого понадобится яблочный уксус, водка и несколько капель эвкалиптового масла. Разбрызгиваем полученное средство по поверхностям, откуда нужно отвадить нежеланных гостей.

Шик, блеск, красота

Берем тряпку, смачиваем ее в водке и протираем очки. Можно смешать водку с небольшим количеством воды, распылить ее на окна и зеркала и протереть.

Удаляем клей

Противный след от клея, оставшийся после снятия этикетки, можно удалить, потерев его мягкой тканью, смоченной в водке.



Храним бритву

После бритья стоит опустить бритву в водку. Во-первых, это дезинфекция, а во-вторых, защита от ржавчины.

Снимаем раздражение

Раздражение кожи, появившееся после контакта то ли с медузой, то ли с ядовитым растением, можно снять при помощи водки.

Боремся с перхотью

Смешиваем стакан водки с двумя чайными ложками нарезанного розмарина, настаиваем два дня и процеживаем. Средство наносим на кожу головы и даем высохнуть.

Освежитель воздуха

Чудо-средство на основе водки, которое поможет избавиться от любого неприятного запаха. Понадобится 50 мл водки, 1 ст. л. воды и 20 капель эфирного масла.