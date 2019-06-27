Парламент объявил конкурс на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету объявляет конкурс по отбору кандидата на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией.

На заседании в среду, 26 июня, комиссия приняла решение провести конкурс, и согласно регламенту, кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

- являться гражданином Республики Молдова и проживать на ее территории;

- обладать полной дееспособностью;

- иметь высшее юридическое образование;

- иметь стаж работы в правовой сфере не менее 10 лет;

- иметь безупречную репутацию;

- не быть и не состоять в последние два года членом какой-либо политической партии;

- не иметь судимости;

- владеть государственным языком;

- быть годным к исполнению обязанностей с медицинской точки зрения.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

- мотивационное письмо;

- заявление для участия/резюме;

- копию удостоверения личности;

- копию дипломов об образовании;

- медицинскую справку F 086E;

- справку о несудимости;

- декларацию под собственную ответственность о том, что за последние 2 года не состоял в политической партии и не был сотрудником аппарата ни одной из партий, а также что не имеет запрета на занятие государственной должности или ответственной государственной должности, вытекающего из констатирующего акта Национального органа по неподкупности, передает Молдпрес.

- 3 рекомендательных письма;

- концепцию управления и развития НЦБК.

Кандидаты могут лично, по почте или по электронной почте подать свои документы в секретариат парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету с 28 июня по 12 июля 2019 года.

Ответственным за прием документов является старший консультант Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Кристина Ротарь, с которой можно связаться по тел. (022) 82-05-24, 060003249; электронный адрес - cristina.rotari@parlament.md