Месяц в изоляции: в селе Гура Кэйнарулуй в начале июня размыло дамбу

60 домов в коммуне Гура Кэйнарулуй Флорештского района уже почти месяц отрезаны от остальной части села. Дамбу через речку размыло, и людям, чтобы попасть в магазин, приходится делать большой круг.

До сих пор местные жители на машинах доезжали до центра села за несколько минут. Теперь им приходится объезжать почти пять километров через Маркулешты.

"Нужно идти по железнодорожному мосту, но детей самих не отпустишь. Ни в школу, никуда. У нас здесь два бара, им даже продукты не могут привезти. Если пойдет дождь, мы пропали".

"Люди недовольны, у многих проблемы со здоровьем, им ходить тяжело. А детям скоро в школу".

Для временного решения проблемы сделали насыпь. Но ездить по ней решаются не все.

- Опасно.

- А почему вы здесь проезжаете?

- А как иначе? Крыльев у нас нет.

В мэрии говорят, что на восстановление дамбы нужно почти полмиллиона леев. На это пустят деньги, заложенные в бюджете на ремонт тротуаров. А в покрытии дефицита надеются на помощь центральных властей.

Мэр коммуны Гура Кэйнарулуй Алена Кожокару: На следующий же день, 9 июня, у нас был тогдашний министр сельского хозяйства. Он все видел.

- Теперь, когда сменилось правительство, вам придется снова просить?

- Думаю, да. Мы обязательно обратимся.

Коммуна Гура Кэйнарулуй состоит из двух сел. Годовой местный бюджет - около трех миллионов леев.