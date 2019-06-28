Граждане Молдовы все чаще едут в отпуск в кредит

Жизнь в кредит становится популярнее среди наших сограждан. В рассрочку они оформляют даже отпуска. В таком случае удобно обращаться в микрокредитные организации.

"В летний период многие обращаются, когда не хватает определенной суммы на покупку путевки на море. Краткосрочные кредиты сроком до 30 дней можно взять без процентов, сколько берете, столько же и возвращаете", - сказал директор кредитной компании Сергей Собуляк.

И в турагентствах предлагают выплачивать стоимость тура частями.

"Мы предлагаем оплатить 30%, а остальное - за 21 день до отъезда. Это очень подходит тем, кто предпочитает сделать раннее бронирование", - добавил Сергей Собуляк.

В то время, как одни с охотой берут кредиты и отправляются в отпуск, другие говорят, что не хотят отдыхать в долг.

"Никогда, потому что в наше время очень сложно отдавать, я, например, никогда бы не взяла, ни на дом, ни на что".