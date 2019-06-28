В России разыскивают без вести пропавшую 17‑летнюю девушку из Молдовы

17-летняя Лука Михаела ушла из дома ещё 2 июня и до настоящего времени не сообщает свое местонахождение. МВД России "Пушкинское" объявило девушку в розыск.

Известно, что уроженка Республики Молдова 22.05.2002 года рождения проживает в посёлке Ашукино Пушкинского района Московской области и учится в колледже города Сергиев-Посад, пишет inivanteevka.ru.

Приметы: на вид 17 лет, рост 165 см, средней полноты, лицо овальное и смуглое, волосы прямые, светлые, до плеч, брови дугообразные, глаза карие. Была одета в джинсовую куртку синего цвета, черную майку, джинсовые шорты синего цвета, кроссовки синего цвета. Имеются особые приметы: родинка на лбу, родинка на правой щеке, родинка слева около носа. При себе имела черный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить об этом в МУ МВД России "Пушкинское" по телефонам 8-495-993-42-44, 8-496-535-3501.