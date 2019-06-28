Министр экономики Вадим Брынзан похвалил инициативы правительства Филипа. Он назвал целеосообразной и доходной программу приобретения гражданства за инвестиции, а также отметил важность для развития инфраструктуры проекта "Хорошие дороги".
По словам министра, в некоторых населенных пунктах ремонт дорожного покрытия продолжается, работы приостановлены лишь там, где освоены все выделенные деньги.
"Иметь хорошие дороги - очень хорошая идея. Она правильная по сути. Развивается инфраструктура, создаются рабочие места, в страну поступают инвестиции, и это без бюджетного финансирования", - отметил министр экономики Вадим Брынзан.
Будет ли продолжена программа "Хорошие дороги", Вадим Брынзан четкого ответа на этот вопрос не дал.
"Как я понял, мэрам предложили отобрать для ремонта участки протяженностью в километр. Поступили заявки на сумму четыре миллиарда леев. В ближайшие дни мы решим, что делать дальше", - сказал Вадим Брынзан.
Говоря о программа приобретения гражданства за инвестиции, министр сообщил, что до сих пор одобрены два заявления - от граждан Австралии и Индии, а 34 ожидают рассмотрения.
"В большинстве стран мира, в том числе в Канаде, США, Великобритании работает программа приобретения гражданства за инвестиции. Она должна быть разработана так, чтобы не вредить системе обеспечения безопасности государства и соблюдения прав человека. Тогда это хорошее дело. В страну привлекаются инвестиции, появляются возможности для развития крупных проектов", - подытожил Брынзан.
Вадим Брынзан и раньше публично хвалил программы предыдущего кабмина. В частности, он заявил, что намерен изыскать источники для продолжения программы Prima Casă.
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