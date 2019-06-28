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Криминальный авторитет Григорий Карамалак приветствует создание альянса ПСРМ-ACUM
// фото: открытый источник
09:50, 28 Jun 2019
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Криминальный авторитет Григорий Карамалак известный по кличке Болгар и скрывающийся в России, приветствует создание альянса ПСРМ-ACUM. Он намерен обратится за помощью к президенту Игорю Додону.

Как отметил Карамалак в интервью "Комсомольской правде в Молдове", изданию, близкому к Додону, он надеется избавиться от открытых на его имя уголовных дел. Некоторые их них были возбуждены двадцать лет назад.

Болгар допускает, что с его уголовными делами мог бы разобраться и новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Григорий Карамалак находится в международном розыске с 1998 года. Он обвиняется в создании и руководстве бандой, на счету которой убийства, ограбления и случаи вымогательства. Россия отказывает Молдове в экстрадиции Карамалака.




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