Григорчук останется под домашним арестом

Павел Григорчук останется под домашним арестом. Кишинёвская апелляционная палата отклонила ходатайство его защиты об освобождении из-под стражи, и оставила в силе решение первой инстанции.

Григорчук находится под предварительным арестом с 23 марта, после того, как он оскорбил и ударил депутата-демократа Сергея Сырбу в одном из столичных заведений. Грозит активисту Антифа до пяти лет тюрьмы или 67 тысяч леев штрафа.

Павел Григорчук уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Четыре года назад он попал в поле зрения полиции за то, что ударил и обозвал фашистом гражданина Германии. Годом позже Григорчука приговорили к трём с половиной годам тюрьмы условно за участие в массовых беспорядках.