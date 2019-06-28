Прощаться с холостяцкой жизнью предпочитают необычно

Прощание с холостяцкой жизнью в голливудском стиле. Все чаще будущие молодожёны отправляются на предсвадебные вечеринки не в кишиневские клубы, а на морское побережье. Туроператоры отмечают, что ежегодно число желающих приобрести такую услугу растет на 10%.

Татьяна провела девичник на турецком побережье. Отель подбирала почти год. Остановилась на одном из самых роскошных, славящихся выступлениями российских поп-исполнителей и круглосуточными развлечениями.

По оценкам туроператоров, нередко клубные вечеринки обходятся а ту же цену, что выезд к морю.

"В ночных клубах все дорого, тем более если клуб престижный. К тому же случается, что не все приглашенные смогут прийти в назначенный день", - отметил администратор турагентства Артем Няга.

Недельный холостяцкий выезд друзей на побережье стоит, как обычный отдых.

"Стандартная цена - 350-500 евро. Весь день проводят на море, 3-4 остановки в течение дня. За дополнительную плату можно поплавать под водой или заказать ужин", - добавил Няга.

Но если выезды к морю чаще выбирают для мальчишников, то излюбленной место для девичников - нонконформистские города. Такие, как Амстердам. Будущие невесты предпочитают закатить холостяцкую вечеринку в выходные, по цене от 500 евро с перелетом и проживанием.

"Как правило, днем ходят на экскурсии, а ночь до утра проводят в клубах. Все, как в кино", - подытожил администратор турагентства Ион Курмей.