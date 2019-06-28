В Атаках начали снос аварийной многоэтажки. Работы ведет кампания, отобранная Генеральной инспекций по чрезвычайным ситуациям. Рабочие демонтируют свисающие после обрушения части дома бетонные плиты.
Целый подъезд жилого здания обрушился 19 июня. Было уничтожено 12 квартир. Всего их в аварийном доме было 36.
Без жилья остались 46 человек, в том числе 11 детей.
Эвакуировать людей удалось до начала обрушения.
Комментарии
- Жители Глодянского района страдают от набегов шакалов
- Прощаться с холостяцкой жизнью предпочитают необычно
- Григорчук останется под домашним арестом
- В России разыскивают без вести пропавшую 17‑летнюю девушку из Молдовы
- Граждане Молдовы все чаще едут в отпуск в кредит
- Месяц в изоляции: в селе Гура Кэйнарулуй в начале июня размыло дамбу
- Спасатели вынесли из дома в Атаках газовый баллон, исключив риск возможного взрыва во время работ по сносу дома
- Румынские пограничники задержали гражданина Молдовы за попытку пересечь границу без водительских прав
- В Криулянском районе спасатели помогли выпавшему птенцу аиста вернуться в гнездо
- Глава ПБОПОД Николае Китороагэ подал в отставку
- В Японии начался саммит G20
- Коллекция косметики легендарного Лагерфельда выйдет посмертно
- Названа возможная причина необъяснимых болей во всем теле
- В Черновцах прохожие нашли чемодан с трупом ребенка
- Жители Глодянского района страдают от набегов шакалов
- Тудор Делиу: Молдовой руководит Дмитрий Козак вместе с Игорем Додоном
- В Молдове объявлен желтый код: ожидаются грозы и местами сильные ливни
- Туристов предупредили об опасности поездок в Европу
- Самые необычные способы использования водки
- Трагедия в Сынжерейском районе: мужчина убил жену во время ссоры
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
- В Кишиневе мужчина умер на рабочем месте из-за невыносимой жары
- Врачи напомнили, кому вредно есть помидоры
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возрастет вероятность отравления. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Активный, творческий день. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Активный, творческий день. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei