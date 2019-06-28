Публицист Николае Негру: Голосование в ПАСЕ за снятие санкций против России - условие создания альянса

Голосование Андрея Нэстасе в ПАСЕ за снятие санкций против России после аннексии Крыма и вмешательства в войну на востоке Украины, еще одно доказательство существования "альянса Козака". В этом уверен публицист Николае Негру.

Он отметил в интервью порталу deschide.md, что до этого избегал называть альянс ПСРМ -ACUM таким образом, но сейчас любые сомнения исчезли.

Негру не исключает, что голосование лидера ППДП в пользу Москвы могло быть одним из условий создания альянса между ACUM и ПСРМ.

Негру выразил возмущение, что Нэстасе поддержал резолюцию в пользу России, когда на молдавской территории стоят российские военные части, а в Украине идет война.

Оправдания Нэстасе публицист назвал демагогией и признаком трусости. "Нельзя сказать, что он не понимал, что делает, ведь он не ребенок", - заявил Николай Негру.

По его мнению, после голосования Нэстасе можно считать, что часть правительства Молдовы признала Крым территорией России и свою связь с Козаком.

Как отметил в интервью журналист Петру Богату, голосование Андрея Нэстасе в ПАСЕ шокировало даже сторонников альянса ПСРМ-ACUM.

Чтобы не обидеть Путина, который благословил альянс Санду-Додон, большинство представителей Молдовы в Страсбурге должны были голосовать за возвращение России в ПАСЕ, уверен Богату. А чтобы проевропейские избиратели ПДС и ППДП не вышли из себя, Михаю Попшой рекомендовали голосовать против.

Как уверен журналист, Майя Санду и Андрей Нэстасе зависят от России, как наркоман от кокаина. "Нравится им или нет, они вынуждены подчинятся правилам игры в коалиции ПСРМ-ACUM", - подчеркнул Богату.

Он назвал и некоторые из этих правил. Не судить Додона за то, что он является агентом влияния Кремля; не ставить Партию социалистов вне закона подозрениями в получении финансирования из России; не препятствовать осуществлению внешней политики России, даже если это ставит под угрозу национальные интересы Молдовы.