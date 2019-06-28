NASA отправит аппарат для поиска жизни на Титане

Беспилотный посадочный модуль Dragonfly оборудован инструментами, которые помогут исследовать спутник Сатурна.

NASA отправит космический аппарат Dragonfly (Стрекоза) для исследования крупнейшего спутника Сатурна − Титана. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба ведомства, передает Корреспондент.



"Сегодня я с гордостью объявляю о том, что наша новая миссия по программе New Frontiers (Новые рубежи) под названием Dragonfly будет исследовать крупнейший спутник Сатурна − Титан. Dragonfly станет первым беспилотным посадочным модулем, который будет способен преодолеть расстояние в более чем 100 миль (160 км) в плотной атмосфере Титана", − заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.



Как указали в космическом ведомстве, аппарат Dragonfly будет запущен в 2026 году и прибудет на Титан в 2034 году.



Отмечается, что спутник Сатурна больше всего похож на раннюю Землю и его изучение может помочь узнать, как возникла жизнь на нашей планете.



Dragonfly оборудован инструментами, которые позволят исследовать органические вещества на Титане, оценить пригодность для жизни и заняться поиском химических маркеров, свидетельствующих о существовании там жизни в прошлом или в настоящее время.



Напомним, Титан является крупнейшим спутником Сатурна. Он является вторым по величине среди спутников других планет Солнечной системы и единственным, обладающим плотной атмосферой.



Размеры Титана превосходят планету Меркурий.