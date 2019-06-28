Беспилотный посадочный модуль Dragonfly оборудован инструментами, которые помогут исследовать спутник Сатурна.
NASA отправит космический аппарат Dragonfly (Стрекоза) для исследования крупнейшего спутника Сатурна − Титана. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба ведомства, передает Корреспондент.
"Сегодня я с гордостью объявляю о том, что наша новая миссия по программе New Frontiers (Новые рубежи) под названием Dragonfly будет исследовать крупнейший спутник Сатурна − Титан. Dragonfly станет первым беспилотным посадочным модулем, который будет способен преодолеть расстояние в более чем 100 миль (160 км) в плотной атмосфере Титана", − заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Как указали в космическом ведомстве, аппарат Dragonfly будет запущен в 2026 году и прибудет на Титан в 2034 году.
Отмечается, что спутник Сатурна больше всего похож на раннюю Землю и его изучение может помочь узнать, как возникла жизнь на нашей планете.
Dragonfly оборудован инструментами, которые позволят исследовать органические вещества на Титане, оценить пригодность для жизни и заняться поиском химических маркеров, свидетельствующих о существовании там жизни в прошлом или в настоящее время.
Напомним, Титан является крупнейшим спутником Сатурна. Он является вторым по величине среди спутников других планет Солнечной системы и единственным, обладающим плотной атмосферой.
Размеры Титана превосходят планету Меркурий.
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